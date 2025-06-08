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23:56, 8 июня 2025Мир

Американский сенатор рассказал о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

Сенатор Табервилл: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Политик понимает, что его страна проигрывает, заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в интервью радиостанции WABC.

«В этом нет сомнений, поскольку Зеленский не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал законодатель.

Табервилл также высказал мнение, что Киев сознательно добивался эскалации военных действий, решив атаковать аэродромы РФ. Зеленского сенатор назвал диктатором, который «создал самые разные проблемы».

Ранее в Крыму заявили, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. По мнению Владимира Константинова, политик вместо сохранения своей страны занялся разрушением государства и его предательством.

В свою очередь, бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского.

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