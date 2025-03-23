Глава крымского парламента Константинов: Зеленский втянул Украину в трагедию

Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

«Он, конечно, несчастный человек, Зеленский. Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры», — сказал Константинов.

По его мнению, Зеленский вместо сохранения Украины занялся разрушением страны и ее предательством. Речь идет про моральное, физическое и конфессиональное разрушение, пояснил крымский политик.

Ранее первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что президент Украины публично, нагло и цинично соврал о жизни на полуострове. Политик, по его словам, пытался обмануть прежде всего украинцев и жителей европейских стран.