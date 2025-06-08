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15:34, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество людей старше 45 лет

Блогер Артемий Лебедев заявил, что жизнь после 45 лет становится лучше
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество людей старше 45 лет. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Спикер комментировал публикацию о том, что, согласно исследованиям, люди после 45 лет получают больше удовольствия от работы и меньше подвержены стрессу по сравнению с их молодыми коллегами. «После 45 вообще все становится значительно лучше. Главное — дожить», — поиронизировал блогер.

Ранее Лебедев рассказал, что решил побороть храп. Он уточнил, что прошел несколько обследований. Специалисты предложили знаменитости несколько вариантов лечения.

До этого блогер пожаловался, что отравился беляшом. Он в шутку заявил, что никому бы не советовал повторять его опыт.

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