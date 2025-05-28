Артемий Лебедев решил побороть храп

Блогер Артемий Лебедев заявил, что лечится от храпа и ночного апноэ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что решил побороть храп. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«У меня есть некоторая проблема: я храплю по ночам. А еще у меня есть апноэ. (...) Это задержки дыхания. Когда они бывают длительными, то организм не очень хорошо на это реагирует», — рассказал дизайнер. По его словам, из-за кратковременных задержек дыхания в будущем может случиться инсульт.

Блогер уточнил, что уже прошел необходимые обследования, чтобы определить, почему он храпит и как от этого избавиться. Лебедев добавил, что ему уже предложили несколько методов лечения. Он заявил, что не хотел бы прибегать к СИПАП-терапии, так как из-за нее у него не будет спокойного сна. «Хочу просто вылечится и продолжать спать как младенец», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев рассказал, что отравился беляшом. Он в шутку добавил, что никому не советует повторять его опыт.