Бастрыкин заявил о необходимости создания трибунала для украинских военных преступников

Глава СК Бастрыкин: Надо создавать военный трибунал для украинских преступников

Для украинских военных преступников надо создавать трибунал по аналогу Нюрнбергского. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в комментарии репортеру Павлу Зарубину, видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам главы СК, к трибуналу могут быть привлечены представители других государств, чтобы процесс стал международным.

«При задержании (военных преступников — прим. «Ленты.ру») мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, как мы сейчас это делаем, либо международным трибуналом, который, наверное, все-таки будет создан», — заявил Бастрыкин.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится мира, потому что для него мир будет означать трибунал. «Поэтому ему нужен не выход — ему нужна катастрофа», — добавил политик.