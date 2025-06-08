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15:44, 8 июня 2025Силовые структуры

Бастрыкин заявил о необходимости создания трибунала для украинских военных преступников

Глава СК Бастрыкин: Надо создавать военный трибунал для украинских преступников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / Pool / ТАСС

Для украинских военных преступников надо создавать трибунал по аналогу Нюрнбергского. Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в комментарии репортеру Павлу Зарубину, видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам главы СК, к трибуналу могут быть привлечены представители других государств, чтобы процесс стал международным.

«При задержании (военных преступников — прим. «Ленты.ру») мы можем их интернировать к себе и судить либо внутренними судами, как мы сейчас это делаем, либо международным трибуналом, который, наверное, все-таки будет создан», — заявил Бастрыкин.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится мира, потому что для него мир будет означать трибунал. «Поэтому ему нужен не выход — ему нужна катастрофа», — добавил политик.

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