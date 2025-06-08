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11:38, 8 июня 2025Спорт

Четверо россиян попали в список лучших свободных агентов НХЛ

Гавриков, Проворов и Орлов вошли в список лучших свободных агентов НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Владислав Гавриков

Владислав Гавриков . Фото: Jayne Kamin-Oncea / Reuters

Четверо россиян попали в список лучших свободных агентов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг составило канадское издание The Score.

В топ-10 списка попали два российских хоккеиста. На второй строчке расположился 29-летний защитник Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингс»). 28-летний защитник Иван Проворов из «Коламбус Блю Джекетс» занял шестое место.

33-летний защитник «Каролины Харрикейнс» Дмитрий Орлов оказался на 11-й строчке. 29-летнего нападающего Андрея Кузьменко, игравшего в минувшем сезоне за «Калгари Флэймс», «Филадельфию Флайерс» и «Лос-Анджелес Кингс», поставили на 23-е место.

Ранее стало известно, что российский хоккеист по итогам нынешнего сезона НХЛ станет обладателем Кубка Стэнли в десятый раз подряд. В составе команд-финалистов выступает три отечественных спортсмена. За действующих чемпионов, «Флориду Пантерс», играют вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, а нападающий Василий Подколзин представляет «Эдмонтон Ойлерс».

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