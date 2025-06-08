Два человека пострадали при атаке БПЛА на российский регион

Миляев: При атаке БПЛА на Тульскую область пострадали два человека

Два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Тульскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что их жизни вне опасности. «Оперативные службы работают на месте происшествия», — добавил глава Тульской области.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье, 8 июня, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько воздушных целей над территорией Тульской области. В результате падения БПЛА произошел пожар на комбинате «Азот» в Новомосковске, в настоящий момент горение ликвидировано.

До этого жители города сообщали о взрывах и вспышках в небе. По их словам, в общей сложности прозвучало от пяти до восьми взрывов.