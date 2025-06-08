Два человека пострадали в российском поселке при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Красная Яруга пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Одного из них в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков, уточнив, что пострадавшего оперируют.
Второй пострадавший получил осколочные ранения лица и шеи. Россиянин сам пришел в больницу, в данный момент его осматривают врачи.
Также были повреждены три автомобиля, заключил губернатор.
Ранее Гладков сообщил, что пять человек пострадали при ударах дронов по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района.