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22:53, 8 июня 2025Россия

Два человека пострадали в российском поселке при атаке БПЛА

Губернатор Гладков: БПЛА атаковал поселок Красная Яруга, пострадали 2 человека
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Красная Яруга пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Красная Яруга в результате атаки беспилотника ранены двое мужчин. Одного из них в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков, уточнив, что пострадавшего оперируют.

Второй пострадавший получил осколочные ранения лица и шеи. Россиянин сам пришел в больницу, в данный момент его осматривают врачи.

Также были повреждены три автомобиля, заключил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что пять человек пострадали при ударах дронов по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района.

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