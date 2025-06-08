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14:42, 8 июня 2025Россия

Пять человек пострадали при атаках дронов в Белгородском районе

Пять человек пострадали при ударах дронов по парковке в Белгородском районе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Белгород №1»

Пять человек пострадали при ударах дронов по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что беспилотники атаковали парковку дважды. При этом в числе пострадавших оказались двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан». По словам Гладкова, в момент повторной атаки они оказывали помощь гражданским лицам.

«Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Также от детонации загорелся легковой автомобиль, в здании были повреждены кровля, фасад и остекление.

Ранее в июне мирный житель попал под удар FPV-дрона в селе Карыж Глушковского района Курской области.

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