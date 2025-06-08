Главный тренер сборной Италии объявил об отставке

Главный тренер сборной Италии Спаллетти объявил об отставке

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объявил, что уходит в отставку. Его слова передает журналист Николо Скира в социальной сети X.

«Во вторник я подпишу соглашение о расторжении контракта с Федерацией футбола Италии», — заявил Спаллетти. При этом он добавил, что по-прежнему убежден, что с этой командой мог дойти до чемпионата мира.

6 июня итальянцы в гостях разгромно проиграли Норвегии со счетом 0:3 в отборочном матче чемпионата мира-2026. На Евро-2024 команда под руководством Спаллетти уступила в 1/8 финала сборной Швейцарии.

Спаллетти возглавлял сборную Италии с августа 2023 года. До этого он работал на клубном уровне, в том числе был тренером в «Зените».