Илон Маск опубликовал в соцсети X пост о «занимательном исходе»

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал загадочный пост на своей странице в социальной сети X.

«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал бизнесмен, не уточнив, о чем именно идет речь.

Ранее Илон Маск заявил, что не употребляет наркотики. Он прокомментировал статью издания The New York Times, в которой утверждалось, что предприниматель активно употреблял наркотические вещества в период предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. По словам Маска, он пробовал кетамин по медицинскому рецепту несколько лет назад, но с тех пор его не принимал.