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00:12, 8 июня 2025Мир

Илон Маск опубликовал загадочный пост

Илон Маск опубликовал в соцсети X пост о «занимательном исходе»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал загадочный пост на своей странице в социальной сети X.

«Наиболее вероятен самый занимательный исход», — написал бизнесмен, не уточнив, о чем именно идет речь.

Ранее Илон Маск заявил, что не употребляет наркотики. Он прокомментировал статью издания The New York Times, в которой утверждалось, что предприниматель активно употреблял наркотические вещества в период предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. По словам Маска, он пробовал кетамин по медицинскому рецепту несколько лет назад, но с тех пор его не принимал.

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