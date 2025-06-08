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07:47, 8 июня 2025Бывший СССР

Марочко раскрыл оставшееся ВС России расстояние до Константиновки в ДНР

Марочко: ВС России осталось порядка 6,5 километров до Константиновки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные в ходе боев уменьшили расстояние до Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Оставшееся до населенного пункта расстояние раскрыл ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Расстояние до пригорода Константиновки — порядка 6,5 километра», — уточнил он.

До этого журналисты британского издания The Telegraph сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России попытаются занять Константиновку в ходе летнего наступления. По их мнению, город имеет стратегическое значение по нескольким причинам.

Ранее Марочко рассказал, что российские военнослужащие серьезно расширили зону контроля у села Ступочки в ДНР. По его словам, бойцы установили огневой контроль над участком местности севернее населенного пункта, а также над частью автодороги, используемой украинскими военными.

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