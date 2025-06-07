The Telegraph назвал Константиновку главной целью летнего наступления России

Российская армия попытается в ходе летнего наступления на Украине занять Константиновку в Донецкой Народной Республике. Эту цель назвали главной для Москвы журналисты британского издания The Telegraph.

По их мнению, город имеет стратегическое значение по нескольким причинам. Во-первых, если Россия не займет его, то не сможет продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации. Во-вторых, на Константиновку делают большую ставку Вооруженные силы Украины, считающие город одним из ключевых звеньев обороны. Это во многом связано с его расположением на важнейшем перекрестке автомобильных и железных дорог.

При этом потеря города ВСУ поставит под угрозу снабжение фронта, а также позволит ствольной артиллерии Вооруженных Сил России «доставать» до Краматорска.

Правда, некоторые собеседники издания допустили, что такое развитие событий вовсе не будет фатальным. По их мнению, штурм Константиновки потребует от Российской армии значительных ресурсов и может привести к большим потерям, которые не обеспечат никакого стратегического преимущества в противостоянии.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил, что наступление российских войск в Сумской области усиливается с каждым днем. Как отметили аналитики, наиболее активные боевые действия идут в районах населенных пунктов Водолаги, Владимировка и Константиновка.