Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского после отказа Киева забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.
«Этот четырехкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль», — возмутился журналист.
Днем 7 июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Киев совершает геноцид своего народа, не принимая тела бойцов ВСУ, переданные РФ.