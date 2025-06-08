Журналист Боуз: Отказом забирать тела бойцов ВСУ Зеленский лишил украинцев чести

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского после отказа Киева забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Этот четырехкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль», — возмутился журналист.

Днем 7 июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Киев совершает геноцид своего народа, не принимая тела бойцов ВСУ, переданные РФ.