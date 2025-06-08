Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:29, 8 июня 2025Мир

На Западе резко раскритиковали Зеленского после отказа забирать тела солдат ВСУ

Журналист Боуз: Отказом забирать тела бойцов ВСУ Зеленский лишил украинцев чести
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского после отказа Киева забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Этот четырехкратный уклонист, коррумпированный мошенник отказывается принять их, лишая их семьи частички достоинства в своей войне за самосохранение и прибыль», — возмутился журналист.

Днем 7 июня Украина неожиданно и на неопределенный срок перенесла обмен пленными и телами солдат и офицеров. Команда от Киева даже не прибыла на границу, куда были доставлены фуры с замороженными останками солдат ВСУ.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Киев совершает геноцид своего народа, не принимая тела бойцов ВСУ, переданные РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ударил плечом как игрок в регби». Илон Маск подрался с министром финансов США

    Собянин сообщил о ликвидации системой ПВО четвертого летевшего к Москве БПЛА

    Трамп направит солдат Нацгвардии для разгона протестов в Калифорнии

    Марочко рассказал об успехах российских военных в ДНР

    На Западе заявили о готовящемся ударе России по правительственным зданиям Украины

    На Западе резко раскритиковали Зеленского после отказа забирать тела солдат ВСУ

    В Белом доме высказались о протестах против высылки нелегалов в Лос-Анджелесе

    Россяинам предрекли изменение ударения еще в одном слове

    Активисты ответили на сообщения о поднятой по тревоге полиции из-за «Русской общины»

    В США раскрыли гениальное решение России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости