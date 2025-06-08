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20:47, 8 июня 2025Мир

Захарова напомнила пожаловавшемуся на нехватку ракет Зеленскому о телах украинских солдат

Захарова: Зеленский клянчит ракеты, чтобы увеличить количество жертв
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, пожаловавшемуся на нехватку ракет, о телах солдат Вооруженных сил страны (ВСУ). Заявление было опубликовано в ее Telegram-канале.

«Зеленский в очередном шоу-интервью пожаловался, что США передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, предназначенных Украине. Шесть тысяч пакетов [с телами солдат ВСУ], предназначенных Украине, почему-то не забирает», — написала Захарова.

По ее словам, вместо того, чтобы забрать останки военных, украинский лидер клянчит ракеты, чтобы увеличить количество жертв.

Ранее Захарова задалась вопросом из-за отказа Зеленского забирать тела бойцов ВСУ. Она допустила, что страны НАТО могли запретить Украине забирать останки солдат.

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