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15:07, 8 июня 2025Мир

Захарова задалась вопросом из-за отказа Украины забирать тела бойцов ВСУ

Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела решением Зеленского
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) личным решением президента страны Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел военных состоится. По его словам, поезда с останками бойцов ВСУ начнут движение к границе в ближайшее время.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова сравнила с геноцидом нежелание Украины принимать тела бойцов ВСУ. По словам дипломата, украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.

7 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он также подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и находится в полной готовности для совершения процедуры обмена.

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