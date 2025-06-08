Захарова задалась вопросом из-за отказа Украины забирать тела бойцов ВСУ

Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела решением Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, является ли отказ забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) личным решением президента страны Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ждет официального подтверждения от Украины, что передача тел военных состоится. По его словам, поезда с останками бойцов ВСУ начнут движение к границе в ближайшее время.

«Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее Захарова сравнила с геноцидом нежелание Украины принимать тела бойцов ВСУ. По словам дипломата, украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.

7 июня помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Украина неожиданно перенесла обмен телами и военнопленными на неопределенный срок. Он также подчеркнул, что российская сторона выполнила все необходимые условия и находится в полной готовности для совершения процедуры обмена.