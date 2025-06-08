Политолог Асафов: Запад прагматично оценит отказ Киева принимать тела бойцов

Во всех эмоциональных заявлениях западных стран лежит экономический прагматизм, поэтому мир вряд ли жестко отреагирует на отказ Киева забирать тела своих погибших солдат, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что иностранные журналисты прибыли к фурам-рефрижераторам с телами военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Некоторые представители СМИ осудили власти Украины за отказ принять останки солдат.

Асафов считает, что со стороны западных стран вряд ли будет какое-либо осуждение или реакции на эту тему. По его словам, все заявления, связанные с Киевом, несут в себе попытки заработать в том или ином виде на поддержке Украины. Даже для журналистики эта тема быстро уйдет из повестки, поскольку западные медиа контролируются властью, добавил эксперт.

«Поэтому указывать на такие этически неприемлемые стороны киевского режима, связанные с отказом забирать тела, сравнимо с признанием нацистской сущности украинской власти. Однако Европа закрывает на это глаза и будет закрывать дальше, несмотря на очевидное доказательство оного. И, конечно, я думаю, что будет поддержана украинская версия событий о том, что так не договаривались, договоренности нарушены, но не ими, и так далее», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ситуацию с отказом Киева принимать тела своих бойцoв и настрой России оценил журналист телеканала «Аль-Арабия» Саад Сайех Ибрахим Халаф. Он отметил, что Москва подошла к выполнению договоренностей ответственно.

