Полковник Матвийчук: Рядом с немецкими военными кладбищами вырастут украинские

Россия всегда позволяла стороне противника захоронить своих солдат, а если та отказывалась, сама проводила их погребение, отдавая дань уважения человеческому достоинству, рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О дальнейшей судьбе отвергнутых Киевом останков солдат ВСУ он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал списки погибших солдат ВСУ, чьи тела Киев отказался забирать. В списке значатся 97 человек.

Военный эксперт напомнил, что на территории России есть старые кладбища времен Великой Отечественной войны и войны с Наполеоном 1812 года, где захоронены погибшие солдаты разных национальностей — немцы, венгры, французы. Матвийчук подчеркнул, что Россия не только хоронила павших на поле боя, но и передавала информацию о местонахождении кладбищ, чтобы на родине погибших могли увековечить их память.

По мнению полковника, в настоящее время Украина не хочет брать на себя ответственность за захоронение своих же бойцов, фактически перекладывая ее на Россию. Он подчеркнул, что Киев не хочет нести социальную ответственность перед собственными гражданами, поэтому предпочитает считать погибших солдат без вести пропавшими.

«Ну раз они не хотят, появятся у нас захоронения с неопознанными солдатами. Будут рядом с французскими и немецкими расти украинские кладбища. Мы внакладе не останемся, но, я думаю, руководители Украины все-таки когда-нибудь понесут за это наказание перед судом истории и, самое главное, перед судом истории своего народа», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий назвал другую причину, по которой Киев отказался забирать тела солдат Вооруженных сил Украины. По его мнению, версия о том, что Киев не принимает тела, чтобы не выплачивать компенсации их родным, ошибочна.