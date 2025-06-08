Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву БПЛА

Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом утром в воскресенье, 8 июня, в Telegram-канале заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.

До этого сообщалось, что 7 июля с 20:00 до 23:00 по московскому времени средства ПВО сбили 32 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над двумя российскими регионами — Курской и Орловской областями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что силы ПВО отразили атаку девяти украинских беспилотников в Подмосковье