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10:32, 8 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о маскирующихся под мирных граждан наемниках в рядах ВСУ

Боец ВС РФ с позывным Снаряд: Наемники в рядах ВСУ маскируются под мирных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukraine's armed forces / Reuters

Иностранные наемники в рядах украинских формирований маскируются под мирных граждан. Об этом стало известно со слов бойца группировки «Восток» Вооруженных сил России (ВС) с позывным Снаряд, его заявление приводит ТАСС.

По словам бойца, сражающиеся за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемники переодеваются в обычную одежду, благодаря чему их часто невозможно отличить от гражданских.

«По ним не скажешь, что это военные. Обычный человек, такой же гражданин», — сообщил Снаряд.

Ранее воюющий на стороне ВСУ наемник из Финляндии с позывным Пекка предостерег соотечественников от участия в боевых действиях.

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