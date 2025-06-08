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22:45, 8 июня 2025Спорт

Тренер назвал лучшие упражнения для трансформации тела после 40 лет

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Muller / Getty Images

Фитнес-тренер Майк Бол назвал лучшие упражнения для трансформации тела после 40 лет. Его слова приводит Men Today.

Эксперт рекомендовал обратить внимание на восемь частей тела и регулярно выполнять упражнения на эти группы мышц. Для бицепса подойдут подъемы гантелей, для трицепса — отжимания на брусьях, для плечей — жим гантелей над головой, для верхней части спины — занятия на гребном тренажере, а для нижней — подтягивания.

Следующей важной частью тела для проработки Бол назвал пресс. Для его тренировки можно выполнять подъемы корпуса. Жимы ногами на тренажере — отличное упражнение для тренировки ягодиц. Для проработки квадрицепсов тренер рекомендовал разгибания ног.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от живота после 40 лет. Тренер предложила включить в программу силовые тренировки, а также кардиотренировки, такие как бег, плавание или езда на велосипеде.

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