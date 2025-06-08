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18:45, 8 июня 2025Спорт

В России назвали сроки возвращения UFC

Глава РФПИ Дмитриев: Турниры UFC могут вернуться в Россию осенью 2025 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / Imagn Images / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X назвал сроки возвращения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.

Дмитриев выразил надежду, что турниры UFC вернутся в страну осенью 2025 года. «Давайте творить историю», — заявил он.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «Трамп и Путин должны разобраться с этим», — заявил функционер.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».

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