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17:08, 8 июня 2025Россия

В России объяснили отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ

Политолог Безпалько: Украина отказалась забирать тела бойцов ВСУ из-за политики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Киев отказался забирать тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за политики. Об этом заявил российский политолог Богдан Безпалько, его слова приводит РИА Новости.

Из слов эксперта следует, что Киев мог не захотеть играть по навязанным ему правилам и принимать предложение российской стороны.

Получается, что переговоры, которые украинскими элитами рассматривались как инструмент для принуждения России к перемирию, бессрочному или долгосрочному, во время которого они смогут провести перевооружение, ротацию, в итоге приводят к удару по имиджу Киева

Богдан Безпалько

Также политолог подчеркнул, что Россия выступает как гуманное государство, которое заботится о бойцах ВСУ даже после их смерти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с геноцидом нежелание Украины принимать тела бойцов ВСУ. По словам дипломата, украинские власти исповедуют человеконенавистническую идеологию.

ЖЗЛ
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