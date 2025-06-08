Польша не дала Литве создать свое королевство. Почему это изменило историю Европы?

Историк Полехов: Литовское королевство изменило бы политическую карту Европы

Создание Литовского королевства в первой трети XV века могло стать важной развилкой истории и полностью изменило бы политическую ситуацию в Восточной Европе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

Польские интриги

Как рассказал историк, в январе 1429 года в Луцке, находившемся на территории Великого княжества Литовского, состоялась встреча трех европейских монархов — римского короля (еще некоронованного римским папой правителя Священной Римской империи и одновременно венгерского и чешского короля) Сигизмунда I Люксембургского, польского короля Ягайло (в польской традиции — Владислава II Ягелло) и его двоюродного брата великого князя Литовского Витовта. На этом съезде обсуждались важные политические проблемы того времени: война с чешскими гуситами, возможный раздел Молдавии между Польшей и Венгрией, борьба с турецкой экспансией. Именно Сигизмунд I предложил Витовту короноваться, что означало создание отдельного Литовского королевства.

Причины, по которым Сигизмунд I выступил с этой идеей, следует искать в особенностях личности некоронованного императора Священной Римской империи.

Картина Артура Орленова «Съезд европейских монархов в Луцке. 1429 год»

«Как и его отец Карл IV, с послами которого Ольгерд вел переговоры о крещении Литвы, он имел большие амбиции, считал себя "вселенским монархом", — пояснил Полехов. — Римский король вмешивался во все европейские дела, но имел для этого мало ресурсов». Кроме того, Сигизмунда I сильно ослабила затянувшаяся ожесточенная борьба с чешскими гуситам, и он страдал подагрой, которая обострилась после тяжелой и долгой поездки в Луцк.

Но в 1430 году польская сторона, которой было крайне невыгодно создание Литовского королевства, задействовала все свои возможности, чтобы сорвать коронацию Витовта. Польский король Ягайло долго и безуспешно уговаривал своего двоюродного брата не принимать корону от императора Сигизмунда I. Но этим польские интриги не ограничились.

Римский папа Мартин V запретил его [Витовта] миропомазание, которое требовало участия одного из епископов, а в Польше писали трактаты, доказывающие, что еще не коронованный император не имеет права создавать новое королевство Сергей Полехов кандидат исторических наук

Коронация Витовта и его жены Ульяны Ивановны была назначена на Рождество Пресвятой Девы Марии — 8 сентября 1430 года

В августе-сентябре 1430 года на эту торжественную церемонию в Вильню съехались почти все тогдашние монархи Восточной Европы: польский король Ягайло, великий князь Московский Василий Васильевич (внук Витовта и будущий Василий II Темный), митрополит Фотий, великие князья Тверской и Рязанский, князья Одоевский и Мазовецкий, верховный (великий) и ливонский магистры Тевтонского ордена, а также послы византийского императора, молдавского господаря, ордынского хана, датского короля.

Разбой на дороге

В середине лета 1430 года от Сигизмунда I в Вильню отправились два посольства. Первое возглавлял генуэзский юрист Джанбаттиста Чигала, оно везло с собой коронационные документы, дары, книги и прочие ценности. Во втором посольстве, сопровождавшем короны для Витовта и его супруги, ехали послы Сигизмунда I, архиепископ Магдебургский и другие высокие участники ожидавшейся церемонии.

Великий князь Литовский Витовт Фото: Wikimedia

Примерно в середине августа 1430 года поляки организовали засаду и напали на первое посольство с подарками и коронационными документами для Витовта. Они избили и ограбили Джанбаттиста Чигалу и его людей, а документы отобрали (благодаря чему до нас дошли эти тексты).

Узнав об этом инциденте, второе посольство во Франкфурте-на-Одере отказалось от продолжения путешествия в Вильню и вернулось назад. Обе королевские короны — для Витовта и Ульяны Ивановны — вернулись к Сигизмунду I, который их потом регулярно закладывал и перезакладывал. В дальнейшем следы этих корон теряются.

«В результате коронация Витовта была сорвана, — констатировал ученый. — Видимо, он не смог пережить этого оглушительного фиаско и 27 октября 1430 года после падения с коня несостоявшийся литовский король скоропостижно скончался в Троках в восьмидесятилетнем возрасте».

Несостоявшееся королевство

По мнению Полехова, обстоятельства этого исторического события свидетельствуют о том, что тогдашняя Литва еще не созрела для статуса королевства. Великий князь Литовский Витовт не смог ничего противопоставить дипломатическим, пропагандистским, правовым и военным действиям поляков. Ему оставалось только напряженно ждать, когда Сигизмунд I пришлет ему королевские короны.

Тот факт, что еще в 1253 году королем провозгласили Миндовга, первого великого князя Литовского, можно рассматривать как счастливую историческую случайность Сергей Полехов кандидат исторических наук

Гравюра Леонарда Ходзько «Коронация литовского короля Миндовга»

В качеств иллюстрации своего тезиса Полехов привел сравнение великого княжества Литовского с Бургундией. Оба этих некогда сильных и ярких средневековых европейских государства так и не стали королевствами и со временем растворились в соседних государствах. Однако Бургундия, поглощенная соседней Францией после смерти в 1477 году герцога Карла Смелого, имела мощную экономику, высокую культуру и блестящий двор.

Но Литва, молодая периферийная христианская держава, очень большая и неоднородная, менее развитая экономически, не могла ничем подобным похвастаться

Как считает историк, Витовт — один из самых выдающихся литовских правителей — ничего не смог противопоставить мощнейшему противодействию со стороны польской дипломатии, пропаганды и военной силы. «Даже его послы и канцеляристы были учеными поляками, состоявшими на литовской службе, — резюмировал Полехов. — Не зря потом многие молодые литовцы, желавшие получить достойное европейское образование, уезжали на учебу в Краковский университет».

Великое княжество Литовское (с 40-х годов XV века его правитель носил титул великого князя Литовского, Русского и Жомойтского) — восточноевропейское полиэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Латвии, Молдавии и Эстонии. Своего расцвета достигло в XIV веке и в первой четверти XV века.

В конце XV века и начале XVI века Великое княжество Литовское в результате порубежных войн с Великим княжеством Московским утратило значительную часть своих восточных владений. В 1569 году по Люблинской унии объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство — Речь Посполитую. В конце XVIII века в результате трех разделов Речи Посполитой территория Великого княжества Литовского отошла Российской империи.