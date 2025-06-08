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19:46, 8 июня 2025Наука и техникаЭксклюзив

Польша не дала Литве создать свое королевство. Почему это изменило историю Европы?

Историк Полехов: Литовское королевство изменило бы политическую карту Европы
Андрей Мозжухин
Андрей Мозжухин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Картина неизвестного художника «Великий князь Витовт»

Создание Литовского королевства в первой трети XV века могло стать важной развилкой истории и полностью изменило бы политическую ситуацию в Восточной Европе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

Польские интриги

Как рассказал историк, в январе 1429 года в Луцке, находившемся на территории Великого княжества Литовского, состоялась встреча трех европейских монархов — римского короля (еще некоронованного римским папой правителя Священной Римской империи и одновременно венгерского и чешского короля) Сигизмунда I Люксембургского, польского короля Ягайло (в польской традиции — Владислава II Ягелло) и его двоюродного брата великого князя Литовского Витовта. На этом съезде обсуждались важные политические проблемы того времени: война с чешскими гуситами, возможный раздел Молдавии между Польшей и Венгрией, борьба с турецкой экспансией. Именно Сигизмунд I предложил Витовту короноваться, что означало создание отдельного Литовского королевства.

Причины, по которым Сигизмунд I выступил с этой идеей, следует искать в особенностях личности некоронованного императора Священной Римской империи.

Картина Артура Орленова «Съезд европейских монархов в Луцке. 1429 год»

Картина Артура Орленова «Съезд европейских монархов в Луцке. 1429 год»

«Как и его отец Карл IV, с послами которого Ольгерд вел переговоры о крещении Литвы, он имел большие амбиции, считал себя "вселенским монархом", — пояснил Полехов. — Римский король вмешивался во все европейские дела, но имел для этого мало ресурсов». Кроме того, Сигизмунда I сильно ослабила затянувшаяся ожесточенная борьба с чешскими гуситам, и он страдал подагрой, которая обострилась после тяжелой и долгой поездки в Луцк.

Но в 1430 году польская сторона, которой было крайне невыгодно создание Литовского королевства, задействовала все свои возможности, чтобы сорвать коронацию Витовта. Польский король Ягайло долго и безуспешно уговаривал своего двоюродного брата не принимать корону от императора Сигизмунда I. Но этим польские интриги не ограничились.

Римский папа Мартин V запретил его [Витовта] миропомазание, которое требовало участия одного из епископов, а в Польше писали трактаты, доказывающие, что еще не коронованный император не имеет права создавать новое королевство

Сергей Полеховкандидат исторических наук

Коронация Витовта и его жены Ульяны Ивановны была назначена на Рождество Пресвятой Девы Марии — 8 сентября 1430 года

В августе-сентябре 1430 года на эту торжественную церемонию в Вильню съехались почти все тогдашние монархи Восточной Европы: польский король Ягайло, великий князь Московский Василий Васильевич (внук Витовта и будущий Василий II Темный), митрополит Фотий, великие князья Тверской и Рязанский, князья Одоевский и Мазовецкий, верховный (великий) и ливонский магистры Тевтонского ордена, а также послы византийского императора, молдавского господаря, ордынского хана, датского короля.

Разбой на дороге

В середине лета 1430 года от Сигизмунда I в Вильню отправились два посольства. Первое возглавлял генуэзский юрист Джанбаттиста Чигала, оно везло с собой коронационные документы, дары, книги и прочие ценности. Во втором посольстве, сопровождавшем короны для Витовта и его супруги, ехали послы Сигизмунда I, архиепископ Магдебургский и другие высокие участники ожидавшейся церемонии.

Великий князь Литовский Витовт

Великий князь Литовский Витовт

Фото: Wikimedia

Примерно в середине августа 1430 года поляки организовали засаду и напали на первое посольство с подарками и коронационными документами для Витовта. Они избили и ограбили Джанбаттиста Чигалу и его людей, а документы отобрали (благодаря чему до нас дошли эти тексты).

Узнав об этом инциденте, второе посольство во Франкфурте-на-Одере отказалось от продолжения путешествия в Вильню и вернулось назад. Обе королевские короны — для Витовта и Ульяны Ивановны — вернулись к Сигизмунду I, который их потом регулярно закладывал и перезакладывал. В дальнейшем следы этих корон теряются.

«В результате коронация Витовта была сорвана, — констатировал ученый. — Видимо, он не смог пережить этого оглушительного фиаско и 27 октября 1430 года после падения с коня несостоявшийся литовский король скоропостижно скончался в Троках в восьмидесятилетнем возрасте».

Несостоявшееся королевство

По мнению Полехова, обстоятельства этого исторического события свидетельствуют о том, что тогдашняя Литва еще не созрела для статуса королевства. Великий князь Литовский Витовт не смог ничего противопоставить дипломатическим, пропагандистским, правовым и военным действиям поляков. Ему оставалось только напряженно ждать, когда Сигизмунд I пришлет ему королевские короны.

Тот факт, что еще в 1253 году королем провозгласили Миндовга, первого великого князя Литовского, можно рассматривать как счастливую историческую случайность

Сергей Полеховкандидат исторических наук
Гравюра Леонарда Ходзько «Коронация литовского короля Миндовга»

Гравюра Леонарда Ходзько «Коронация литовского короля Миндовга»

В качеств иллюстрации своего тезиса Полехов привел сравнение великого княжества Литовского с Бургундией. Оба этих некогда сильных и ярких средневековых европейских государства так и не стали королевствами и со временем растворились в соседних государствах. Однако Бургундия, поглощенная соседней Францией после смерти в 1477 году герцога Карла Смелого, имела мощную экономику, высокую культуру и блестящий двор.

Но Литва, молодая периферийная христианская держава, очень большая и неоднородная, менее развитая экономически, не могла ничем подобным похвастаться

Как считает историк, Витовт — один из самых выдающихся литовских правителей — ничего не смог противопоставить мощнейшему противодействию со стороны польской дипломатии, пропаганды и военной силы. «Даже его послы и канцеляристы были учеными поляками, состоявшими на литовской службе, — резюмировал Полехов. — Не зря потом многие молодые литовцы, желавшие получить достойное европейское образование, уезжали на учебу в Краковский университет».

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Великое княжество Литовское (с 40-х годов XV века его правитель носил титул великого князя Литовского, Русского и Жомойтского) — восточноевропейское полиэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Латвии, Молдавии и Эстонии. Своего расцвета достигло в XIV веке и в первой четверти XV века.

В конце XV века и начале XVI века Великое княжество Литовское в результате порубежных войн с Великим княжеством Московским утратило значительную часть своих восточных владений. В 1569 году по Люблинской унии объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство — Речь Посполитую. В конце XVIII века в результате трех разделов Речи Посполитой территория Великого княжества Литовского отошла Российской империи.

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