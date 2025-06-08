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15:32, 8 июня 2025Россия

Раскрыты планы Путина на следующую неделю

Журналист Зарубин: Путин проведет заседание Совбеза на следующей неделе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета безопасности и встретится с участниками программы «Время героев». Планы главы государства раскрыл журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«С участниками программы "Время героев" президент встретится на предстоящей неделе. В день государственного праздника (День России, который отмечается 12 июня — прим. "Ленты.ру") Путин вручит медали Героя Труда и госпремии. На неделе также [состоится] большое заседание Совета безопасности. По понятным причинам сейчас многие его особенно ждут», — рассказал Зарубин.

Он добавил, что также Путин примет участие в мероприятиях ко Дню медицинского работника.

Ранее были опубликованы результаты опроса, согласно которым работу Путина на посту главы государства положительно оценивают 82 процента россиян. Уточнялось, что 6 процентов граждан негативно относятся к деятельности президента, еще 12 процентов затруднились с ответом.

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