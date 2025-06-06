Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценили 82 процента россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно этим же данным, 6 процентов россиян негативно относятся к деятельности главы государства, еще 12 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 81 процент опрошенных заявил о доверии президенту. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 10 процентов респондентов, 9 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 30 мая по 1 июня в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина с ситуацией в зоне специальной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что успехи российских войск на линии боевого соприкосновения воодушевляют граждан страны.