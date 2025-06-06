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09:54, 6 июня 2025Россия

Россияне высказались о работе Путина на посту президента

ФОМ: Работу Путина на посту президента положительно оценили 82 процента россиян
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 82 процента граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно этим же данным, 6 процентов россиян негативно относятся к деятельности главы государства, еще 12 процентов затруднились с ответом. Кроме того, 81 процент опрошенных заявил о доверии президенту. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 10 процентов респондентов, 9 процентов не определились.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 30 мая по 1 июня в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал высокие рейтинги Путина с ситуацией в зоне специальной операции. Представитель Кремля подчеркнул, что успехи российских войск на линии боевого соприкосновения воодушевляют граждан страны.

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