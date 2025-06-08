Женщина пострадала после падения дрона в Подмосковье

Губернатор Воробьев: Женщина пострадала после падения дрона в Раменском районе

Женщина пострадала после падения дрона в районе деревни Соколово-Хомьяново в Раменском городском округе. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что беспилотник упал на территорию садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Малиновка». В результате оказались повреждены три садовых дома и пострадала 75-летняя пенсионерка.

«Она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

При этом с 23:00 мск до 09:00 мск в небе над Московской областью было уничтожено еще девять беспилотников, добавил Воробьев.

Ранее 8 июня система противовоздушной обороны (ПВО) также сбила украинскую ракету «Нептун-МД» над Черным морем.