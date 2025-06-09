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17:02, 9 июня 2025Силовые структуры

Бывшему гендиректору ГЛОНАСС вынесли приговор за растрату

В Москве суд дал 4 года колонии экс-главе ГЛОНАСС Милашевскому за растрату
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Игорь Милашевский

Игорь Милашевский. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего гендиректора компании ГЛОНАСС Игоря Милашевского за должностные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденный признан виновным по статьям 160 («Растрата») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Его отправят отбывать наказание в колонию общего режима. Также суд запретил Милашевскому заниматься деятельностью в области информационных технологий, телекоммуникаций сроком на два года. Фабула дела не раскрывается.

Милашевский в 90-х годах был топ-менеджером в сотовой компании, затем возглавил министерство транспорта и связи Чеченской Республики, откуда ушел на должность советника министра связи России, где стал одним из самых богатых сотрудников с доходом 24,5 миллиона рублей. Родственники экс-чиновника живут за границей, а его супруга владеет недвижимостью во Франции.

С 2018 по 2022 год Милашевский был гендиректором акционерного общества ГЛОНАСС, созданного по поручению президента России. Компания является единственным оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что через три года точность российской ГЛОНАСС повысится примерно в три раза.

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