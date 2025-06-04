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11:33, 4 июня 2025Наука и техника

Точность ГЛОНАСС повысят в три раза

«Роскосмос»: К 2028 году точность ГЛОНАСС повысится до 2,5 метра
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Через три года точность российской Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) повысится примерно в три раза. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Точность системы ГЛОНАСС планируется повысить с нынешних 7-8 до 2,5 метра к 2028 году даже в труднодоступных местах», — отметили в компании.

Там добавили, что к 2031 году после объединения возможностей ГЛОНАСС и системы «Рассвет» точность позиционирования достигнет десятков сантиметров.

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В апреле начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых заявил, что в 2030 году «Роскосмос» запланировал начать запуск 240 низкоорбитальных космических аппаратов ГЛОНАСС.

В марте глава госкорпорации Дмитрий Баканов доложил президенту России Владимиру Путину о росте выручки ГЛОНАСС в три раза.

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