Экс-подполковник МВД России заявил о покушении на криминального авторитета Макса Хромого

«Ъ»: Экс-боец спецназа признался в массовых убийствах в банде спецназовцев

В Пушкинском городском суде Московской области начался процесс над отставным подполковником МВД Алексеем Чеботаревым, входившим в банду спецназовцев, занимавшуюся заказными преступлениями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подсудимый, в прошлом боец отряда «Витязь», признался в совершении 12 расправ и 2 покушениях, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его будут отдельно от остальных членов банды. Чеботарев находится под госзащитой, в связи с чем судебный процесс над ним пройдет в закрытом режиме.

Он рассказал следователям о своей роли во вмененных ему расправах и покушении. В двух эпизодах Чеботарев был исполнителем, а в остальных — выполнял роль водителя. Он участвовал в покушении на криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой), которое было совершено в феврале 2000 года. Но киллеры перепутали и открыли стрельбу по водителю, авторитет выжил. Также на счету Чеботарева жизни советника главы Министерства путей сообщения Александра Фоминова, предпринимателя Владимира Клюева с сыном и бухгалтера Елену Ковалеву, покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

Ранее сообщалось, что осужденный за участие в банде спецназовцев пенсионер ФСБ Олег Михалев попросился на СВО. Он признал вину в причастности к расправе над советником Фоминовым.

В банду спецназовцев входит экс-начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов, которого задержали после обнаружения в водоеме тел с привязанными к ногам гирями.