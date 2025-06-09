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16:49, 9 июня 2025Экономика

Еще одна страна присоединилась к Новому банку развития БРИКС

Узбекистан анонсировал общие с Новым банком развития БРИКС проекты на $5 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Farhodjon Chinberdiev / Unsplash

Совет управляющих Нового банка развития (НБР) БРИКС дал принципиальное согласие на присоединение Узбекистана, сообщает пресс-служба президента страны Шавката Мирзиеева по итогам его встречи с главой этой кредитной организации Дилмой Русеф.

Уточняется, что стороны отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых на полях саммита БРИКС, который проходил в Казани. Также уже сформирована программа первоочередных совместных проектов Ташкента с банком стоимостью в пять миллиардов долларов, в которой, по словам Мирзиеева, в частности, идет речь о модернизации ирригационных систем, развитии горнодобывающей отрасли.

Узбекистан стал еще одной страной-участницей НБР БРИКС. До него в 2024 году к изначальному составу участников организации — Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.

Ранее аналитики называли ключевым преимуществом этого международного банка независимые от доллара расчеты. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Русеф в прошлом году охарактеризовал НБР как хороший и перспективный финансовый институт, с 2018 года профинансировавший около ста проектов.

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