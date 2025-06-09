Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 9 июня 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Нижегородскую область

Нижегородский губернатор Никитин: При перехвате дронов ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Нижегородской области при перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силы и средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА над несколькими районами Нижегородской области. На одной из территорий обломки упали на придомовой территории», — написал губернатор.

По его словам, специалисты уже осматривают место падения обломков летательных аппаратов. Других данных о ситуации Никитин не привел.

Ранее стало известно, что в Воронежской области из-за атаки ВСУ оказался поврежден газопровод — там упали фрагменты одного из сбитых беспилотников. Кроме того, в регионе из-за фрагментов дронов загорелись лес и сухая трава.

В ночь на понедельник, 9 июня, силы ПВО сбили над регионами России 49 летательных аппаратов. По данным Минобороны России, помимо Нижегородской и Воронежской областей, под удар попали Курская, Орловская, Брянская и Белгородская области, а также Чувашия.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэра Красноярска задержали. В чем его подозревают?

    В МИД РФ высказались по поводу налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Нижегородскую область

    Маск впервые с начала конфликта выразил согласие с Трампом

    Женщина завела молодого любовника и столкнулась с неожиданной проблемой

    53-летняя телезвезда станцевала в бикини на камеру

    Трамп на турнире UFC услышал песню Кадышевой «Широка река»

    Газопровод оказался поврежден в российском регионе из-за атаки ВСУ

    В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты

    Депутат Рады ответил на заявления Зеленского насчет России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости