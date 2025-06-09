Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Нижегородскую область

Нижегородский губернатор Никитин: При перехвате дронов ВСУ никто не пострадал

В Нижегородской области при перехвате беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силы и средства ПВО отразили атаку вражеских БПЛА над несколькими районами Нижегородской области. На одной из территорий обломки упали на придомовой территории», — написал губернатор.

По его словам, специалисты уже осматривают место падения обломков летательных аппаратов. Других данных о ситуации Никитин не привел.

Ранее стало известно, что в Воронежской области из-за атаки ВСУ оказался поврежден газопровод — там упали фрагменты одного из сбитых беспилотников. Кроме того, в регионе из-за фрагментов дронов загорелись лес и сухая трава.

В ночь на понедельник, 9 июня, силы ПВО сбили над регионами России 49 летательных аппаратов. По данным Минобороны России, помимо Нижегородской и Воронежской областей, под удар попали Курская, Орловская, Брянская и Белгородская области, а также Чувашия.