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06:58, 9 июня 2025Россия

Газопровод оказался поврежден в российском регионе из-за атаки ВСУ

Воронежский губернатор Гусев: Обломки беспилотника повредили газопровод
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Обломки одного из беспилотников, упавшие в Воронежской области, повредили газопровод низкого давления. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«На востоке региона в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелись лес и сухая трава. Пожар уже потушен. В том же городском округе обломками БПЛА был поврежден газопровод низкого давления (подача газа временно прекращена 22 абонентам)», — написал губернатор.

Всего над Воронежской областью, как сообщил Гусев, перехватили 25 беспилотников. Их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, на востоке региона у одного дома также оказалась повреждена крыша, стена и карниз, также оказалось разбито стекло легкового автомобиля. Никто, предварительно, не пострадал.

ЖЗЛ
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