Лавров раскрыл беседу Путина и Байдена о судьбе России

Лавров: Байден не хотел в 2021 году подрывать монолитность России

Бывший президент США Джо Байден не хотел подрывать монолитность России, о чем он прямо говорил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров в Женеве 2021 года. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РБК.

«Ваша [Российская] империя развивалась иначе, присоединяла к себе территории, где века, а то и дольше, жили оседлые народы, и вы не опускали их ни в какие плавильные котлы, оставляли с уважением все их традиции, чтили их историю, культуру, религию (...) Это совершенно другое государственное образование, цивилизационное в самых разных смыслах этого слова. И мы не хотим, чтобы кто-то эту монолитность, это единство подорвал», — напомнил глава внешнеполитического ведомства слова Байдена о России.

Лавров добавил, что подобные высказывания Байдена серьезно контрастируют с его заявлениями после, включая угрозы о нанесении «стратегического поражения» России.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Байден считал необходимым «уничтожить Россию». По словам главы государства, европейские страны решили поддержать Вашингтон и теперь вынуждены тратить миллиарды на перевооружение. Он также указал на их ответственность за конфликт на Украине.