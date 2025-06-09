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15:00, 9 июня 2025Мир

Лавров заявил о глубочайшем кризисе НАТО и полной разрухе ОБСЕ

Лавров: НАТО находится в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ — в полной разрухе
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

НАТО находится в глубочайшем кризисе, а ОБСЕ — в полной разрухе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

По его словам, организации не могут претендовать даже на то, чтобы заполнить «вакуум общеконтинентального форума».

«ОБСЕ разрушена почти до основания. Консенсус растоптан. НАТО — в глубочайшем кризисе», — подчеркнул дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Североатлантический альянс, сбросив все маски, показал себя как инструмент агрессии и конфронтации. Представитель Кремля подчеркнул, что российской стороне придется отвечать на экспансионистские действия блока.

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