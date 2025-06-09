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18:37, 9 июня 2025Мир

Мединский назвал условия достижения договоренностей с Украиной

Мединский: Киев должен следовать интересам Украины, а не Европы для сделки с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Делегация РФ на переговорах / ТАСС

Власти Киева должны следовать интересам Украины, а не Европы для сделки с Россией. Такие условия для достижения договоренностей с Москвой назвал помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в эфире RT.

«Если руководствоваться интересами Украины и украинского народа, и я вижу в глазах той команды, что они живые люди, они это сами понимают, то можно очень быстро договориться на приемлемых условиях», — заявил Мединский.

По его словам, проблема мирного процесса на Украине заключается в запретах со стороны Европы для Киева. «Те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают им, не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины», — поделился Мединский.

Ранее Мединский заявил, что киевская делегация в 2022 году рассказала о воспрепятствовании заключению договора, который был согласован российской стороной. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский после того, как ему передали договор 15 апреля 2022 года, «две недели молчал», за это время к нему приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и представители администрации президента США Джо Байдена.

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