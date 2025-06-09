Момент уничтожения дрона ВСУ в Нижегородской области сняли на видео

Появились кадры момента уничтожения беспилотника ВСУ над Нижегородской областью

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью. Его публикует Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, кадры момента уничтожения сняты в городе Выкса. На них слышен мощный звук взрыва — судя по всему, в городе сработали силы противовоздушной оборону (ПВО). На другой видеозаписи снят пролет беспилотника над регионом.

По данным губернатора Глеба Никитина, при перехвате дронов никто не пострадал. Атака была отражена над несколькими районами Нижегородской области, обломки одного из дронов упали на придомовой территории.

В ночь на понедельник, 9 июня, всего на Россией перехватили 49 летательных аппаратов. Как уточняло Минобороны России, над Нижегородской областью было перехвачено 13 летательных аппаратов.