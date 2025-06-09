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19:32, 9 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали об изменении погоды на неделе

Синоптик Ильин: На этой неделе в Москве ожидается череда жары и похолоданий
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На неделе с 9 июня в Москве ожидается череда жары и похолоданий. Об изменениях погоды рассказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет «Вечерняя Москва».

В понедельник, 9 июня, воздух прогреется до плюс 27-29 градусов в столице и до плюс 26-31 градуса — в области. Во вторник через регион пройдет холодный атмосферный фронт — температура понизится до 19-21 градуса в Москве и 18-23 градусов — в области.

«Ветер будет дуть уже с запада со скоростью 6-11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду», — уточнил синоптик. В среду и четверг придет незначительное потепление. В пятницу станет чуть холоднее, а к выходным столбики термометров снова устремятся вверх.

«Температура будет колебаться около плюс 23-28 градусов, на солнце может быть и жарче. В ночные же часы воздух будет остывать гораздо активнее», — заключил Ильин.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 9 июня в Москве станет последним днем жаркой погоды в ближайшее время.

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