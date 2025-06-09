Москвичей предупредили о последнем дне жары

Синоптик Тишковец: 9 июня в Москве станет последним днем жаркой погоды

Понедельник, 9 июня, станет последним днем жаркой погоды в Москве. Об этом предупредил жителей столицы ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В этот день в столице и области ожидаются кратковременные ливни с грозами и градом. Воздух прогреется до плюс 27 градусов в Москве и до плюс 29 градусов — в области.

В последующие дни станет заметно прохладнее. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 6-11 градусов, а днем не покажут больше плюс 20 градусов, отметил синоптик. К выходным может похолодать до плюс 15 градусов, вероятны дожди, заключил Тишковец.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что дожди в Москве закончатся в начале текущей недели. По прогнозам синоптика, 10 июня дожди в Подмосковье прекратятся, а температура опустится до 20-22 градусов тепла. Такие показатели на 1-3 градуса ниже климатической нормы июня.