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14:00, 9 июня 2025Экономика

Назван срок окончания дождей в Москве

Синоптик Шувалов: Дожди в Москве кончатся 10 июня
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Дожди в Москве закончатся в начале текущей недели. Срок возвращения сухой погоды в столицу назвал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с RTVI.

По словам синоптика, в понедельник, 9 июня, стоит ожидать повторения гроз и дождей, но менее сильных, чем накануне. Осадки придутся на вторую половину дня и вечер, также не исключено шквалистое усиление ветра. При этом температура может дойти до 28 градусов тепла.

«Это практически то же самое, что и было вчера, но интенсивность этих дождей будет несколько ниже. Вчера, например, в Подмосковье выпадало до 30 процентов, а во Внуково — до 70 процентов месячной нормы», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что 10 июня дожди в Подмосковье прекратятся, а температура опустится до 20-22 градусов тепла. Такие показатели на 1-3 градуса ниже климатической нормы для июня. Согласно прогнозам, похожая погода продержится в Москве вплоть до Дня России. Затем ливни вернутся в столицу.

Ранее обильные осадки в Московском регионе привели к подтоплению аэропорта Внуково.

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