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07:38, 9 июня 2025Экономика

Названо место России в рейтинге стран по уровню безработицы

РИА Новости: РФ — вторая среди крупнейших экономик мира по уровню безработицы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

По итогам первого квартала 2025 года Россия стала второй среди крупнейших экономик мира по уровню безработицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.

В январе-марте уровень безработицы в России составил 2,3 процента. Лидером среди крупнейших экономик мира по этому показателю за отчетный период оказалась Мексика, где нетрудоустроенными числились лишь 2,2 процента от трудоспособного населения. Топ-3 замкнула Япония с показателем в 2,5 процента.

Безработица ниже 3 процентов среди крупнейших экономик мира в начале 2025 года была зафиксирована еще только в Южной Корее. В этой стране показатель за отчетный период упал сразу на 0,8 процентного пункта, что стало наибольшим снижением среди всех государств «Большой двадцатки» (G20). Единственной страной в рейтинге, где уровень безработицы достиг двузначного уровня, оказалась Южно-Африканская Республика (ЮАР). Там показатель составил 32,9 процента.

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Несмотря на низкий уровень безработицы в России, экономика РФ продолжает испытывать острый кадровый дефицит. Нехватка квалифицированных сотрудников охватила практически все ключевые отрасли. Выход из кризисного положения российские власти видят в активном внедрении роботов.

Массовая замена сотрудников роботами, по мнению замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, позволила бы работодателям не тратить много времени на поиски опытных сотрудников. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей из-за падения поступлений в казну.

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