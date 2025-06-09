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18:44, 9 июня 2025Забота о себе

Названы причины участившихся у молодых людей заболеваний сердца

Кардиолог Лузина: Стресс и курение грозят проблемами с сердцем в молодости
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Некоторые особенности современной жизни грозят проблемами с сердцем даже в молодом возрасте, рассказала врач-кардиолог Александра Лузина. Причины участившихся у молодых людей заболеваний сердца она назвала в беседе с KP.RU.

По ее словам, причиной того, что серьезные сердечно-сосудистые заболевания появляются у молодых людей, могут быть и наследственный фактор, и образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, объяснила кардиолог, речь идет о питании и физической активности.

Главными факторами риска Лузина назвала повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточный вес и большое количество животных жиров в рационе. Она призвала не ждать тревожных симптомов, а подумать о здоровье сердца заранее. В частности, она призвала заниматься аэробными нагрузками: ходьбой, плаванием, катанием на велосипеде, танцами и регулярными прогулками.

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Кроме того, кардиолог призвала вовремя проходить обследования и не игнорировать сигналы организма — такие неочевидные, как снижение зрения, а также более распространенные — одышку, перебои в сердце, боли в груди.

Ранее кардиолог Алексей Утин назвал искажающие результат измерения артериального давления неожиданные факторы. По его словам, перед процедурой обязательно стоит сходить в туалет.

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