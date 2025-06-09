Отец Илона Маска почувствовал себя царем в Москве

Отец Илона Маска Эррол почувствовал себя царем в гостинице «Метрополь» в Москве

Предприниматель Эррол Маск почувствовал себя царем в Москве. Об этом сообщает «АиФ».

Отец основателя Space X и Tesla Илона Маска, который прибыл на «Форум Будущего 2050», остановился в именитом «Метрополе» и восхитился роскошным интерьером гостиницы. По словам гостя, убранство заставило его почувствовать себя героем старого фильма — в номере мужчины расположилась огромная кровать, деревянная мебель, множество картин на стенах, а ванная комната была отделана мрамором.

79-летний Маск признался, что отель «превзошел все его ожидания». В разговоре с журналистами гость столицы также пошутил, не стал ли он теперь царем. «Все еще выглядит, как будто вчера построили», — отозвался он об открывшейся в 1905 году гостинице.

Ранее отец Илона Маска также съел в Москве котлету с пюре и чуть не упал со стула.