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18:04, 9 июня 2025Ценности

Отец Илона Маска почувствовал себя царем в Москве

Отец Илона Маска Эррол почувствовал себя царем в гостинице «Метрополь» в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Предприниматель Эррол Маск почувствовал себя царем в Москве. Об этом сообщает «АиФ».

Отец основателя Space X и Tesla Илона Маска, который прибыл на «Форум Будущего 2050», остановился в именитом «Метрополе» и восхитился роскошным интерьером гостиницы. По словам гостя, убранство заставило его почувствовать себя героем старого фильма — в номере мужчины расположилась огромная кровать, деревянная мебель, множество картин на стенах, а ванная комната была отделана мрамором.

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79-летний Маск признался, что отель «превзошел все его ожидания». В разговоре с журналистами гость столицы также пошутил, не стал ли он теперь царем. «Все еще выглядит, как будто вчера построили», — отозвался он об открывшейся в 1905 году гостинице.

Ранее отец Илона Маска также съел в Москве котлету с пюре и чуть не упал со стула.

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