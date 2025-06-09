Отец Маска не ответил на вопрос о встрече с Путиным

Приехавший в Москву отец Маска не ответил на вопрос о встрече с Путиным

Предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск не стал отвечать на вопрос журналистов о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Эррол Маск приехал в Москву на «Форум будущего 2050». В ходе разговора с журналистами предприниматель восхитился российским лидером, назвав его впечатляющим человеком.

Раннее Эррол Маск поделился впечатлениями от пребывания в российской столице. По его словам, здания в Москве напоминают о Древнем Риме и очень похожи на картины с античными сюжетами. Он также отметил чистоту города и хорошие дороги.

Маск удивился, что россияне свободно ходят по улицам, не опасаясь за свою жизнь. На фоне этого он сделал вывод, что «они просто счастливы».