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12:58, 9 июня 2025Мир

Отец Маска ушел от ответа на вопрос о встрече с Путиным

Отец Илона Маска Эррол Маск ушел от ответа на вопрос о встрече с Путиным
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Предприниматель, отец Илона Маска Эррол Маск ушел от ответа на вопрос о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в Москву на «Форум будущего 2050». Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, он [Путин]-— очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и устойчивый. Это он доказал», — сказал бизнесмен.

Таким образом, Эррол Маск ушел от прямого ответа о его возможной встрече с главой государства. При этом он подчеркнул, что хотел бы у Путина научиться его стилю лидерства.

Ранее Эррол Маск рассказал о первых впечатлениях от Москвы. Он отметил, что по приезде в Россию его прежде всего поразила чистота столицы и ее дороги. Инженер добавил, что здания напоминают о Древнем Риме и очень похожи на картины с античными сюжетами. Кроме того, он указал на безопасность российской столицы.

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