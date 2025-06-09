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10:52, 9 июня 2025Наука и техника

Перечислены побочные эффекты «Оземпика» для полости рта

The Conversation: «Озмепик» может вызвать недостаток слюны и запах изо рта
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Johan Nilsson / Tt / Globallookpress.com

Профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор перечислил побочные эффекты популярного препарата «Оземпик», связанные с полостью рта. Материал доступен на сайте The Conversation.

По словам Тейлора, препарат семаглутид, известный под торговыми названиями Ozempic («Оземпик») и Wegovy, может негативно влиять на полость рта и зубы пациента. Так, он может способствовать снижению выработки слюны, что в свою очередь ведет к недостаточному увлажнению ротовой полости.

Еще одним побочным эффектом «Оземпика» назвали галитоз — неприятный запах изо рта. Адам Тейлор объяснил, что галитоз связан с недостаточным увлажнением ротовой полости. Из-за этого могут активно размножаться многие виды бактерий — Streptococcus mutans, Lactobacillus и Porphyromonas gingivalis.

В материале говорится, что известным побочным эффектом семаглутида является рвота, которая может повредить зубы. Это связано с тем, что желудочная кислота, состоящая в основном из соляной кислоты, разрушает эмаль зубов. Кроме того, рвота уменьшает количество жидкости в организме.

Для снижения количества негативных эффектов от приема семаглутида Тейлор посоветовал регулярно и в течение всего дня употреблять воду. Он призвал соблюдать элементарные правила гигиена полости рта.

Ранее Комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств выяснил, что препарат «Оземпик» может вызвать слепоту. Такой побочный эффект возможен у одного из десяти тысяч пациентов.

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