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10:36, 9 июня 2025Путешествия

Пилоты сразу двух самолетов увидели дрон в районе аэропорта Москвы

Aviaincident: Пилоты двух самолетов увидели дрон в районе Домодедово
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты сразу двух российских самолетов увидели беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе аэропорта Домодедово. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 6 июня около 18:40. Сначала о наблюдении беспилотника сообщил экипаж Boeing 737 авиакомпании Utair, который прилетел в Москву из Минеральных Вод. Дрон самолетного типа находился ниже лайнера, на высоте 1,8 тысячи метров.

Через 10 минут пилоты «Уральских авиалиний», тоже прибывшие из Минвод, заметили БПЛА самолетного типа. Он находился выше пассажирского Airbus A321, на высоте 1,2 тысячи метров.

Уточняется, что разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. О произошедшем оповестили соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что российский самолет с пассажирами на борту подал сигнал срочности в небе. Причиной стала течь топлива в одном из двигателей.

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