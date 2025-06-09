Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 9 июня 2025Россия

Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

Семнадцать посетителей застряли на аттракционе в парке «Остров мечты» в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Почти 20 посетителей застряли на аттракционе «Воздушный поезд» в парке «Остров мечты» в Москве. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы отметили, что люди зависли на высоте около десяти метров. По предварительным данным, застряли 17 граждан, среди них пятеро детей.

Сотрудники «Острова мечты» не сумели самостоятельно снять посетителей. К месту выдвинулись спасатели.

До этого стало известно, что в Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек.

Еще раньше в Сочи в парке развлечений люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении, поскольку он сломался. Позже посетителям удалось выбраться из ловушки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    SHAMAN объяснил отсутствие собственного жилья

    «Находились в неволе с 2022 года». На Украине раскрыли подробности нового обмена военнопленными с Россией. Что известно?

    В Ленобласти мужчина купил дом и нашел на чердаке схрон времен Великой Отечественной войны

    Раскрыта аномалия в ДНК домашних котов

    Лолита раскрыла секрет здоровой психики

    Поклонская резко сменила имидж

    Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

    Билан вспомнил о заставивших его переживать словах Жириновского

    Страдавшего диареей туриста нашли бездыханным в туалете на курорте Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости