Почти 20 человек застряли в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве

Семнадцать посетителей застряли на аттракционе в парке «Остров мечты» в Москве

Почти 20 посетителей застряли на аттракционе «Воздушный поезд» в парке «Остров мечты» в Москве. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы отметили, что люди зависли на высоте около десяти метров. По предварительным данным, застряли 17 граждан, среди них пятеро детей.

Сотрудники «Острова мечты» не сумели самостоятельно снять посетителей. К месту выдвинулись спасатели.

До этого стало известно, что в Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек.

Еще раньше в Сочи в парке развлечений люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении, поскольку он сломался. Позже посетителям удалось выбраться из ловушки.