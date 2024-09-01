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01:52, 1 сентября 2024Россия

В российском городе с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек

МЧС: в Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В центральном парке культуры и отдыха Волгограда с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек, пишет ТАСС.

Отмечается, что более 30 человек оказались заблокированы на городском аттракционе. На место были вызваны сотрудники МЧС. «Все люди уже на земле», — подчеркнули в парке. Выяснилось, что аттракцион остановился из-за скачка напряжения на электросетях.

По информации главного управления МЧС России по региону, двоих человек спустили с помощью автоколенчатого подъемника, остальных — штатно. Позже аттракцион запустили.

Ранее в Сочи в парке развлечений люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении, так как он сломался. Группа людей оказалась заблокирована на аттракционе «Квантовый скачок» в «Сочи-парке».

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      Марина Совина
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