В российском городе с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек

МЧС: в Волгограде с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек

В центральном парке культуры и отдыха Волгограда с зависшего аттракциона эвакуировали более 30 человек, пишет ТАСС.

Отмечается, что более 30 человек оказались заблокированы на городском аттракционе. На место были вызваны сотрудники МЧС. «Все люди уже на земле», — подчеркнули в парке. Выяснилось, что аттракцион остановился из-за скачка напряжения на электросетях.

По информации главного управления МЧС России по региону, двоих человек спустили с помощью автоколенчатого подъемника, остальных — штатно. Позже аттракцион запустили.

Ранее в Сочи в парке развлечений люди застряли на высоте на аттракционе в вертикальном положении, так как он сломался. Группа людей оказалась заблокирована на аттракционе «Квантовый скачок» в «Сочи-парке».