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12:07, 9 июня 2025Силовые структуры

Раскрыто имущество задержанного за взятку в размере 100 миллионов рублей мэра Красноярска

Задержанный мэр Красноярска Логинов владеет машиной Land Rover и мотоциклом ВМW
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Мэр Красноярска Владислав Логинов, задержанный по делу о получении взятки на сумму более 100 миллионов рублей, владеет внедорожником Range Rover Sport 2015 и мотоциклом ВМW К 1600 GТL. Об этом сообщает РИА Новости.

Стоимость подержанного автомобиля достигает пяти миллионов рублей, а мотоцикла — 1,6 миллиона.

В 2024 году у мэра был еще один внедорожник — Land Rover Discovery 2018 года. Его цена варьируется от 3,5 до 4,5 миллиона рублей. Предполагается, что он уже продан.

По данным последней декларации от 2021 года, Логинов имел в собственности три участка, лодочный автоприцеп и катер «Амур», а также вместе с женой владел квартирой 35 квадратов и жилым домом площадью более 238 квадратов.

О задержании мэра Красноярска стало известно ранее 9 июня. Его подозревают в получении крупной взятки от гендиректора компании «Промстрой» Декарда Ханагяна. Силовики намерены этапировать Логинова из Красноярска в Москву, где будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

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